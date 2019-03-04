Гран-при Азербайджана "Формулы 1" застрахован на 100 миллионов долларов. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, коммерческий директор Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Бюлент Озердим сказал в понедельник на "круглом столе", посвященном вопросам экономических и социальных выгод от проведения гонок "Формулы 1".

По его словам, в настоящее время на предстоящий Гран-при Азербайджана, который пройдет в апреле, распроданы уже 70 процентов билетов.

"Порядка 78 процентов уже приобретенных билетов приходится на долю иностранцев из 52 стран. В минувшем году к этому сроку были приобретены билеты гражданами из 47 стран. Мы полагаем, что за оставшееся до гонок время наибольшее количество билетов купят местные граждане. По крайней мере, так было в предыдущие годы", - сказал Озердим.

Он отметил, что среди стран, граждане которых купили билеты на Гран-при Азербайджана в 2019 году, лидируют Россия, Великобритания, Грузия, а вслед за ними идут Германия, Голландия, Украина, ОАЭ и другие страны.

"По нашим подсчетам, количество туристов, посетивших Баку для наблюдения за гонками "Формулы 1", из года в год однозначно увеличивается. К примеру, по сравнению с 2016 годом число иностранцев, посетивших бакинский этап "Формулы 1", увеличилось вдвое, что является успешным показателем", - сказал Озердим.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок "Формулы 1" еще на три года.

В прошлом году гонка Гран-при Азербайджана "Формулы 1" прошла в Баку 27-29 апреля.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования "Формулы 2". Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг".

В этом году гонки "Формулы 1" состоятся в Баку 26-28 апреля.