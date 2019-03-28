Сегодня в Бакинском суде по тяжким перступлениям после перерыва продолжилось судебное заседание по уголовному делу экс-председателя правления Межбанка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова, Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахреддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Шахин Халилбеков, давший во время процесса показания в качестве свидетеля, сказал, что был заведующим отделом сметы в Институте коммунального проектирования министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

"Наши специалисты проверяли объем строительной работы компаний и сопоставляли их с рыночными ценами. На тот момент я являлся членом комиссии, работал инженером, моя работа заключалась в том, чтобы составлять таблицу по цифрам, взятым из Формы-2. Все цифры, указанные в таблице, были верными", - сказал Халилбеков.

Свидетель сказал, что в компании "Интерглас" также велась проверка объема строительных работ. "В этой компании вели проверку двое наших сотрудников", - добавил Халилбеков.

На процессе было сказано, что сотрудники МЧС, на основе указания следственного органа, провели проверку объема строительных работ компании, принадлежащей Д.Халилову, сопоставили с рыночными ценами и составили таблицу.

Старший специалист отдела сметы Института коммунального проектирования МЧС Тунзаля Афандиева, которая была допрошена в качестве свидетеля, отметила, что после того, как сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью представили ей Форму-2, она проверила объем работ в компании "Solit".

"Бывало так, чтобы работники, которые находились на рабочем месте, не были указаны в Форме-2. Затем мы вносили их в таблицу", - сказала Афандиева.

По словам свидетеля, во время проверки она встретила на участке руководителя компании, обвиняемого Натига Иманова. "Он мне сказал, что строительство велось еще до того, как он там работал".

Иманов также подтвердил слова свидетеля.

"Да, это строительство велось до того, как я начал руководить компанией", - сказал Иманов.

Свидетель Илькин Джафаров в своем показании подчеркнул, что являлся сотрудником МЧС. Джафаров сказал, что проверял объем работы, в соответствие с Формой-2.

В ходе суда было объявлено, что Джафаров был председателем комиссии.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов, и в том, что в 2011-2014 годах Гаджиев уклонился от выплаты налогов в бюджет в размере 1 752 тысячи манатов по ООО "Азторг", которым фактически руководил совместно с Халиловым.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда срок отбывания наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев, Верховный суд снизил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.