В московском аэропорту Шереметьево накануне случилась трагедия. Самолет SSJ-100 авиакомпании Аэрофлот выполнял рейс в Мурманск, но через несколько минут экипаж запросил экстренную посадку. После аварийного приземления стойки шасси лайнера подломились и баки, полные горючего, вспыхнули. Сильнее всего пострадала хвостовая часть фюзеляжа. Из 78 человек, находившихся на борту, выжили лишь 37.

Но были и люди, которым по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать этой трагедии в последний момент. одной из таких нестостоявшихся пассажирок рейса SSJ-100 стала наша соотечественница, азербайджанка Фарида Русланова. Она чудом избежала полета на злополучном лайнере и согласилась поделиться с Day.Az своей историей.

"Я работаю в сфере кредитования и страхования. В силу специфики своей работы постоянно летаю в разные города России на тренинги и в командировки. На работе предложили поездку в Мурманск - я согласилась", - рассказывает Русланова.

По словам девушки, уже были куплены билеты и она собиралась лететь - но по счастливой случайности планы изменились в последний момент.

"К нам в Москву неожиданно приехал мой отец: он работает в другом городе и приезжает раз в год. Никого не предупредил, решил сделать сюрприз. Я была вынуждена отказаться от командировки: вместо меня полетела моя коллега. Мы поговорили с ней, я сказала: "Езжай ты". Сейчас она в реанимации - отравилась дымом и получила ожоги", - сказала Русланова.

Девушка отметила, что с момента, как узнала о катастрофе, испытывает страх.

"Моей коллеге в самолете не давали прохода. Она могла погибнуть там из-за людей - они вытаскивали свой багаж вместо того, чтобы скорее эвакуироваться. Ее буквально вытолкнул из салона бортпроводник Моисеев.

Бедный парень метался туда-сюда, пытался всем помочь, спасти как можно больше людей. Мне искренне жаль, что сам он погиб", - сказала Фарида Русланова.

"Я часто летаю Аэрофлотом - и теперь мне очень страшно, я очень боюсь."

А. Гасымлы