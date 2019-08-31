Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров. Как передает Day.Az, об этом сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.

"Ночью в аэропорту село экстренно село три самолета. Два из-за ухудшения состояния пассажиров", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

По словам собеседника, в пятницу около 23.00 по местному времени совершил экстренную посадку самолет Красноярск-Симферополь, пассажирка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в областную больницу.

Второй самолет, который летел из Грозного в Москву, запросил экстренную посадку в 2.18 по местному времени из-за падения жидкости гидросистемы, сообщили в администрации. И еще один рейс Баку-Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за 60-летней женщины, которой стало плохо на борту самолета, ее госпитализировали.

"Рейсы Грозный-Внуково и Баку-Москва еще в Волгограде, ожидают вылета, Красноярск-Симферополь отправлен в пункт назначения", - сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.

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