В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное заседание по уголовному делу экс-председателя правления Международного банка Джахангира Гаджиева, его родственника Исмаила Идаятзаде, экс-депутата Дуньямина Халилова и других лиц, обвиняемых в присвоении денежных средств, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Фаига Ганиева подсудимым Гаджиеву и Халилову было предоставлено последнее слово.

Затем суд отправился на совещание, и процесс был отложен на неопределенное время.

Напомним, что государственный обвинитель потребовал 17 лет лишения свободы Джахангиру Гаджиеву, включая прежний срок наказания, а экс-депутату Дуньямину Халилову - 15 лет 9 месяцев, также включая прежний срок.

Прокурор потребовал для Исмаила Идаятзаде шесть лет лишения свободы, а в отношении других обвиняемых, на чьи имена были открыты банковские счета, с которых впоследствии были сняты миллионы манатов - Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдулгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова и Рамиса Керимова - условного наказания.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица, путем незаконных финансовых операций, а также выдачей незаконных кредитов нанесли ущерб Межбанку, присвоили 4,7 миллиарда манатов.

Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы.

Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев. Верховный суд сократил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.

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