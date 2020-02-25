"ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ежедневно проводит профилактическую дезинфекцию против коронавируса в поездах, курсирующих как внутри страны, так и за ее пределами, а также на всех путевых станциях".

Об этом АПА сообщил заместитель начальника дорожно-санитарной карантинной инспекции врачебно-санитарной службы ЗАО Эльшан Сулейманов, передает Day.Az.

По его словам, дезинфекционные группы ЗАО, параллельно с таможенными органами и пограничными войсками, задействованы в ежедневной дезинфекции погранично-пропускных пунктов: "Все поезда дезинфицируются за 2-3 часа до отправления. Поезда дезинфицируются повторно после прибытия".