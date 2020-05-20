https://news.day.az/society/1236879.html Депортация граждан Азербайджана из-за рубежа приостановлена до открытия границ
Депортация граждан Азербайджана из-за рубежа приостановлена до открытия границ
Депортация из зарубежных стран граждан Азербайджана, срок проживания которых там истек, приостановлена.
Об этом на сегодняшнем онлайн-брифинге сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает Day.Az.
По его словам, этот процесс приостановлен во всех странах в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, в том числе и в Азербайджане.
"Соответствующие решения об этом будут приняты после открытия границ", - сказал Гусейнов.
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