https://news.day.az/society/1242946.html Назван объем средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом
Назван объем средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом
В Фонде поддержки борьбы с коронавирусом собрано до 113 миллионов манатов.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
"При необходимости они могут быть израсходованы под контролем Совета общественного контроля. Но пока такой необходимости нет. Государство оплачивает все расходы. Поэтому эти средства остаются нетронутыми", - сказал Мамедов.
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