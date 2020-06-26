https://news.day.az/society/1248201.html В Товузе произошло страшное ДТП со смертельным исходом - ФОТО
В Товузе произошло страшное ДТП со смертельным исходом - ФОТО
В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в селе Мешедиле столкнулись ВАЗ-21011 и КамАЗ. В результате погиб водитель легковушки Гасанов Хагверди Гурбан оглу (1974 г.р.), получил травмы его сын Мурад (2005 г.р.).
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