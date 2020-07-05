Социолог призвал отказаться от проведения роскошных и экстравагантных свадеб

На протяжении многих лет расточительность на свадьбах и даже траурных церемониях была одной из самых обсуждаемых и критикуемых проблем в обществе, и сегодня этот вопрос также не утратил свою актуальность

Об этом сказал Trend заведующий кафедрой социологии турецкого Университета Ускюдар, профессор Абульфаз Сулейманлы, передает Day.Az.

Не секрет, что наши свадьбы уже давно стали серьезным финансовым бременем как для организатора свадьбы, так и для приглашенных гостей. К тому же как и в предыдущие годы, финансовые средства, собранные на свадьбах, не покрывают расходы брачующихся. В большинстве случаев этих денег хватает, чтобы оплатить ресторан и услуги музыкантов.

"Более того, среднестатитическому обывателю с соответствущим уровнем доходов сложно содержать семью с месячной зарплатой и затратно посещать в несколько свадеб в месяц. В то же время однообразие и чрезмерный шум на свадьбах вызывают дополнительный психологический стресс. Хотя, конечно, для бизнесменов и людей шоу-бизнеса, свадьбы - это реальный источник доходов", - продолжил Сулейманлы.

Согласно мнению социолога, в настоящее время в условиях, созданных коронавирусом во всем мире, людям необходимо менять привычные устои, это касается также и проведения пышных свадеб и дней рождения.

"К примеру, необходимо приглашать на такого рода мероприятия ограниченное число гостей из-за риска заражения. В то же время это хорошая возможность избавиться от роскошных и ненужных экстравагантных свадеб", - считает социолог.

A.Сулейманлы отметил, что провел опрос об институте семьи и брака среди 900 молодых респондентов, обучающихся в Азербайджане и за рубежом в последние месяцы. В опросе из 80 вопросов значительная часть респондентов - 23% - заявила о том, что желает отметить свадебную церемонию в узком кругу близких и друзей. И в данном случае опрос показал, что молодым людям неинтересны многолюдные свадьбы.

По его словам, в СМИ должны периодически появляться заметки, статьи, призывающие избавляться от необходимости проведения роскошных и затратных свадеб с участием огромного числа людей.