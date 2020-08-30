Продление карантина было вынужденной, но нужной мерой

Несмотря на в целом стабильную динамику в Азербайджане, текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация говорит о необходимости продления особого карантинного режима.

Об этом Day.Az сказал член Совета государственной поддержки НПО при Президенте, председатель Общественного объединения здорового развития и просвещения Анар Халилов.

По его словам, в Азербайджане достигнуты положительные результаты в результате систематических мер, принимаемых в борьбе с COVID-19, а также ответственным поведением большинства граждан, которые соблюдали установленные Оперативным штабом требования.

"Сегодня Азербайджан входит в число стран с лучшими результатами по количеству инфицированных и скончавшихся, а также по темпам инфицирования и выздоровления.

С первых дней распространения инфекции правительство нашей страны взяло ситуацию под свой контроль. Успешно решались все вопросы, начиная от охраны здоровья и безопасности людей и лечения пациентов с коронавирусом до улучшения инфраструктуры здравоохранения, открытия новых больниц и установки современного медицинского оборудования", - отметил он.

По мнению нашего собеседника, развитие страны и благополучие нашего общества являются главными задачами государства, и для достижения этой цели используются все средства.

"С 5 августа нам удалось ослабить особый карантинный режим и снять ограничения. Однако одна из важнейших задач в будущем - сохранить и закрепить достигнутый успех. Этот вопрос особенно актуален в связи с приближающимся осенне-зимним периодом, когда происходит активация различных вирусов", - подытожил Анар Халилов.

Абдул Керимханов