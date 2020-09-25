https://news.day.az/society/1274024.html В группах дошкольного обучения в Баку будет заниматься более 27 тысяч детей
В группах дошкольного обучения в Баку будет заниматься более 27 тысяч детей
В 2020-2021 учебном году в 1 047 дошкольных группах 279 общеобразовательных учреждений при Управлении образования города Баку будут заниматься 27 136 детей, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Управление.
Процесс электронной регистрации в дошкольные группы государственных общеобразовательных учебных заведений завершился 24 сентября.
В 2020-2021 учебном году в дошкольных группах будут заниматься дети 2015 года рождения. Группы обеспечиваются учебными и методическими пособиями за счет государства.
Прием учащихся в дошкольные группы осуществлялся посредством электронной системы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре