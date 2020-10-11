Ночной обстрел Гянджи армянами: 5 погибших, 28 раненых - ФОТО
Вооруженные силы Армении умышленно нарушая требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, а также основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года, продолжают обстрел населенных пунктов из тяжелой артиллерии, передает Day.Az.
11 октября в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого дома в центральной части находящегося за пределами линии фронта второго по величине города Азербайджанской Республики Гянджи пять человек погибли, 28 получили ранения, а многочисленные объекты гражданской инфраструктуры были серьезно повреждены.
В настоящее время прокуратура на месте происшествия проводит следственные мероприятия по уточнению списка потерпевших и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры.
Подробная информация будет предоставлена общественности в ближайшее время.
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