Ночной обстрел Гянджи армянами: 5 погибших, 28 раненых

Вооруженные силы Армении умышленно нарушая требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, а также основные нормы и принципы Женевских конвенций 1949 года, продолжают обстрел населенных пунктов из тяжелой артиллерии, передает Day.Az.

11 октября в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого дома в центральной части находящегося за пределами линии фронта второго по величине города Азербайджанской Республики Гянджи пять человек погибли, 28 получили ранения, а многочисленные объекты гражданской инфраструктуры были серьезно повреждены.

В настоящее время прокуратура на месте происшествия проводит следственные мероприятия по уточнению списка потерпевших и поврежденных объектов гражданской инфраструктуры.

Подробная информация будет предоставлена ​​общественности в ближайшее время.