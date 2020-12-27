Безопасный Новый год или коронавирус?

Вот и приближается к концу декабрь бурного на события 2020 года. Почти год назад нежданно-негаданно спокойствие мира нарушила новость из китайского города Ухань, где была зафиксирована первая смерть от респираторной болезни неизвестного происхождения. С молниеносной скоростью вирус, который получил название "коронавирус COVID-19", стал отнимать жизни людей по всему земному шару. Светлые и смуглые, высокие и низкие, холерики и флегматики, богатые и бедные - абсолютно все оказались одинаково уязвимы перед глобальной пандемией, которая до сих пор продолжает неустанно терзать нашу планету.

К сожалению в начале года незваный гость постучался и в двери Азербайджана. Ещё остался в памяти предпоследний день февраля, когда на территории нашей страны был зафиксирован первый случай коронавируса. Тогда наши граждане восприняли это событие по разному: кто-то с презрительной ухмылкой предпочел отмахнуться, к другим же закралась вполне понятная тревога.

Время шло, коварный враг стремительно наращивал свою силу. В скором времени суточное количество заражений в нашей стране достигло трёхзначного показателя. "Никакого коронавируса не существует, это все происки масонов и их приспешников, цель которых загнать человечество в цифровой концлагерь!", - с этой любимой фразой коронаскептиков наверняка сталкивался каждый из нас.

В октябре цифра суточных заражений преодолела символический рубеж в 1000 человек. Некоторая часть граждан начала пробуждаться от глубокого летаргического сна, к которой наконец-то пришло осознание серьезности происходящего. Хотя даже в этой ситуации остались убежденные в конспирологии люди, которые продолжили игнорировать отчаянные призывы специалистов по инфекционным заболеваниям "не создавать коронавирусу условия для распространения".

В Азербайджане середина декабря оказалась пиком активных случаев заражений COVID-19, когда 4000+ заражённых в сутки стало обыденностью. Резкий рост вполне объясним: в связи с победой в Отечественной войне на улицы высыпали толпы людей, совершенно забыв о социальной дистанции. Исходя из этого Оперативный штаб был вынужден принять решение об ужесточении карантинного режима, дабы не допустить выхода ситуации из-под контроля.

И теперь, в преддверии новогодних праздников, когда уровень суточных заболеваний наконец-то начал снижаться и колеблется в пределах 1500-1600 активных случаев в сутки, часть нашего общества вновь взявшись за старое стала причитать: "Почему мы можем выйти на улицу только на 3 часа, какой же Новый год без гулянок до утра?!", - недовольно восклицают они, не понимая, что в противном случае этот Новый год может оказаться последним в том числе и для них.

При этом, данная категория людей предпочитает обходить стороной на первый взгляд казалось бы простые, но в то же время очень важные вопросы: "Что будет, если количество заболевших преодолеет отметку 10000 в сутки? Где взять столько вакантных мест в больницах? Неужели так трудно надевать маску правильно (должна закрывать не только рот, но и нос), соблюдать по мере возможности социальную дистанцию и пользоваться средствами дезинфекции? Почему бы не сформировать вышеперечисленные меры в привычку хотя бы до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация? Ведь чье-то безразличие в столь ответственный для страны момент становится причиной летального исхода других наших граждан...

Время ещё есть. Важно одуматься пока не поздно, найте в себе силы и отказаться от ничем не оправданных капризов. Необходимо брать пример с большинства граждан, терпеливо и с ответственностью соблюдающих правила, установленные Оперштабом. Давайте вместе бороться с пандемией коронавируса и выиграем эту войну - ведь мы сильны вместе!

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az