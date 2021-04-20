Обнаружены тела еще двух считавшихся пропавшими без вести военнослужащих азербайджанской армии.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что вблизи села Талыш Тертерского района было обнаружено тело Джафарова Тебриза Ильгар оглу, а вблизи села Дашалты Шушинского района - тело Керимли Галасы Муслим оглу.

После взятия анализов ДНК и проведения соответствующих экспертиз было установлено, что это Т.Джафаров и Г.Керимли. Тела наших шехидов были переданы их родным и близким.

Сообщается, что для обнаружения 24 пропавших без вести наших военнослужащих поисковые группы ведутся на территории Тертерского, Физулинского, Джабраильского, Ходжавендского и Ходжалинского районов, а также в окрестностях города Шуша, а поисковые работы на Муровдагском хребте отложены из-за неблагоприятной погоды. Продолжаются и оперативно-следственные действия в связи с тем, что эти военнослужащие могли попасть в плен или их тела могут быть у противоположной стороны, общественность будут периодически информировать об их результатах.

Отметим, что об обнаружении тела Г.Керимли было сообщено сегодня утром.