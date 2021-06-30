В освобожденном Карабахе введут обязательное медстрахование

"С 1 апреля в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе началось применение обязательного медицинского страхования".

Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Клинического медицинского центра Кенуль Алекберов.

По его словам, на 4-м этапе на территории страны применено обязательное медицинское страхование.

"Эта работа будет завершена введением обязательного медицинского страхования и в освобожденных от оккупации районах", - отметил директор.