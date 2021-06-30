https://news.day.az/society/1357360.html В освобожденном Карабахе введут обязательное медстрахование
В освобожденном Карабахе введут обязательное медстрахование
"С 1 апреля в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе началось применение обязательного медицинского страхования".
Как передает Day.Az, об этом сообщил директор Клинического медицинского центра Кенуль Алекберов.
По его словам, на 4-м этапе на территории страны применено обязательное медицинское страхование.
"Эта работа будет завершена введением обязательного медицинского страхования и в освобожденных от оккупации районах", - отметил директор.
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