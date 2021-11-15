Турецкие врачи находятся в Азербайджане в связи с 3-й фазой клинических испытаний вакцины «Türkovac»

Руководитель Института здравоохранения Турции Эрхан Акдоган и руководитель Института вакцин Турции Атеш Кара находятся в Азербайджане в связи с 3-й фазой клинических испытаний вакцины "Türkovac".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

Они встретились с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы и проинформировали его о проведении 3-й фазы испытаний в Азербайджане, провели консультации по поводу координации процесса.