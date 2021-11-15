https://news.day.az/society/1403991.html Турецкие врачи находятся в Азербайджане в связи с 3-й фазой клинических испытаний вакцины «Türkovac»
Турецкие врачи находятся в Азербайджане в связи с 3-й фазой клинических испытаний вакцины «Türkovac»
Руководитель Института здравоохранения Турции Эрхан Акдоган и руководитель Института вакцин Турции Атеш Кара находятся в Азербайджане в связи с 3-й фазой клинических испытаний вакцины "Türkovac".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.
Они встретились с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы и проинформировали его о проведении 3-й фазы испытаний в Азербайджане, провели консультации по поводу координации процесса.
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