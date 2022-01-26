Тяжелое ДТП в Уджаре, есть пострадавшие

Ночью на участке дороги Баргюшад-Гейчай у села Кючекенд Уджарского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легкового автомобиля марки "ВАЗ 2107", управляемого Джаванширом Агарахим оглу Керимовым и легкового автомобиля марки "Opel" оба автомобиля съехали с дороги и упали в водоем на обочине.

5 жителей Гейчайского района - Эфсане Иса гызы Керимова 1995 года рождения, ее дети - Марьям Джейхун гызы Керимова 2011 года рождения, Омар Джейхун гызы Керимли 2019 года рождения, бабушка детей Шовгия Заман гызы Гамидова 1970 года рождения и водитель автомобиля Opel, личность которого пока неизвестна, получили различные травмы.

Пострадавшие были извлечены сотрудниками МЧС и доставлены по назначению. Сначала пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Уджарского района, затем были переведены в Гейчайскую районную больницу.

По факту проводится расследование.