https://news.day.az/society/1513928.html Сколько дней отдыхаем на Новый год?
Сколько дней отдыхаем на Новый год?
В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года - 31 декабря в Азербайджане будет 5 нерабочих дней.
Как передает Day.Az, 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира и 1-2 января в связи с Новым годом объявлены праздничными днями.
В связи с тем, что 31 декабря 2022 года и 1 января 2023 года попадают на субботу и воскресенье, согласно Трудовому Кодексу, меняются местами рабочие и выходные дни, 3 и 4 января 2023 года будут нерабочими днями.
Таким образом, в новом году будет 5 нерабочих дней подряд.
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