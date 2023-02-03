Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 258 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 85, вторую дозу получили 52, бустерную дозу - 109 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 11.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 943 307, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 402 554, вторую дозу получили 4 877 200, бустерную дозу - 3 398 252 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировался 265 301 человек.