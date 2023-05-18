Роль Движения неприсоединения на международной арене в период председательства Азербайджана возросла

18 мая под председательством Азербайджанской Республики в формате видеоконференции состоялась очередная встреча министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минздрава, видеоконференция, прошедшая под модераторством министра здравоохранения Азербайджана Теймура Мусаева, была организована в преддверии 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью обсуждения министрами здравоохранения стран-членов Движения неприсоединения глобальных проблем здравоохранения и путей их решения.

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана отметил, что стало традицией организовывать встречу министров здравоохранения стран-участниц Движения неприсоединения (ДН) в преддверии сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. "Это будет первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19", - подчеркнул министр.

Отметив ответственный подход Азербайджана к председательству в Движении в начале 2020 года, когда страны мира столкнулись с пандемией коронавируса (COVID-19), Теймур Мусаев подчеркнул, что наша страна выступила с рядом инициатив по мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией: "В мае 2020 года Азербайджан инициировал проведение онлайн-саммита ДН на уровне глав государств и правительств. На саммите было принято решение о создании целевой группы ДН для разработки базы данных. Эта база данных была использована Всемирной организацией здравоохранения в качестве ориентира для определения потребностей государств-членов ДН в борьбе с пандемией.

По предложению Президента Ильхама Алиева в декабре 2020 года была организована специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, на уровне глав государств и правительств. Помимо этого, 2 марта текущего года в Баку в очном формате состоялся Саммит Контактной группы Движения неприсоединения на высшем уровне по борьбе с COVID-19".

В своих выступлениях министры здравоохранения стран-членов Движения неприсоединения отметили, что в период председательства Азербайджана кардинально возросли роль и авторитет Движения неприсоединения на международной арене. В рамках этой важной платформы многостороннее сотрудничество между странами было поднято на новый уровень. Была также отмечена важность совершенствования инфраструктуры и услуг в постпандемический период.