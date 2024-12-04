Состоится спецзаседание комиссии в связи с неисправностью в бакинском метро

Завтра состоится специальное заседание комиссии в связи с технической неисправности в бакинском метро.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сообщил пресс-секретарь ОАО "Баку Метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Позже текущая ситуация будет исследована под руководством инспекции с участием соответствующих отраслевых специалистов.

В целом, по каждому происшествию, произошедшему в метрополитене, проводится специальное расследование. Ведь происшествия в метрополитене могут быть совершенно разными, и на основе результатов каждого инцидента предпринимаются меры, направленные на предотвращение повторения подобных случаев в будущем", - отметил он.

Б. Мамедов сообщил, что регулирование пассажиропотока продолжалось в течение одного часа:

"Одной из причин, усугубивших проблему, стало то, что неисправность поезда была обнаружена в 18:20, то есть в самый пик пассажиропотока. В это время станция '28 Мая' является одной из самых загруженных станций Баку. Высаживание пассажиров заняло почти восемь минут.

В целом, никаких негативных ситуаций зафиксировано не было. Поскольку в это время на станциях '28 Мая' и 'Эльмляр академиясы' наблюдалась высокая плотность пассажиров, на входных дверях были предприняты специальные контрольные и пропускные меры. Также были введены краткосрочные ограничения. Основной целью было предотвратить чрезмерную нагрузку на платформу.

Станция '28 Мая' является узловой, где пересекаются 'зеленая' и 'красная' линии, и в результате этого инцидента были значительные задержки по направлениям на 'Дарнагюль' и 'Ичеришехер'".

Напомним, что сегодня вечером в Баку возникла неисправность в метро. Так, на маршруте "Зеленой линии" между станциями "Ахмедлы" и "Дарнагюль" поезд, находившийся на станции "28 Мая", потребовал осмотра без пассажиров из-за возможной неисправности.

В связи с этим пассажиры были высажены на станции "28 Мая".