В Гяндже накрыли сеть наркодилеров, сбывавших наркотики из Ирана

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа и его подведомственных структур осуществили ряд эффективных мер по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории города. Так, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, подозреваемые в сбыте и распространении наркотических средств, доставленных различными способами на территорию страны, в том числе в город Гянджа.

Как сообщает Day.Az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками Главного управления полиции на основе поступившей информации, был задержан житель Самухского района Эльшан Халилов, намеревавшийся обеспечить доставку на территорию страны наркотического средства, незаконно ввезенного из Исламской Республики Иран.

При осмотре подозреваемого в его сумке было обнаружено и изъято наркотическое средство-героин весом 14 кг 926 граммов стоимостью около 500 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления, из незаконного оборота изъято большое количество наркотических средств. Так, в сумке жителя города Яшара Аббасова, задержанного сотрудниками полиции, было обнаружено 18 кг 400 граммов сушеной марихуаны. На допросе подозреваемый признался, что наркотики принадлежали ему.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в течение недели сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа и его подведомственных структур, задержано около 20 лиц, подозреваемых в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотических средств. При обыске на каждом задержанном были обнаружены и изъяты различные наркотические средства.

Продолжаются операции сотрудников Главного управления полиции города Гянджа по выявлению других членов наркосети, а также по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков на территории города Гянджа.

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