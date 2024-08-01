В Азербайджане введено новое положение в закон в связи с соцвыплатами вдовам шехидов

Соответствующие социальные выплаты прекращаются в случае вступления в новый брак вдовы (вдовца) шехида.

Как сообщает Day.Az, это отражено в новом Порядке назначения, начисления, приостановления социальных выплат, утвержденном Кабинетом министров Азербайджана.

Согласно постановлению, социальные выплаты прекращаются при вступлении в новый брак вдовы (вдовца) шехида, а также умершего лица, которому было присвоено звание "Герой Отечественной войны" или "Национальный герой Азербайджана".

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