Агентство развития медиа выражает соболезнования семье Наира Алиева

Скончался заслуженный журналист Азербайджана Наир Алиев.

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим Агентство развития медиа разместило публикацию.

"Руководство и коллектив Агентства развития медиа Азербайджанской Республики глубоко скорбят по поводу кончины заслуженного журналиста Наира Алиева, выражают глубокие соболезнования семье покойного. Аллах рэхмет элесин!", - говорится в публикации.

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