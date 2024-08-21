https://news.day.az/society/1683305.html Агентство развития медиа выражает соболезнования семье Наира Алиева - ФОТО
Агентство развития медиа выражает соболезнования семье Наира Алиева - ФОТО
Скончался заслуженный журналист Азербайджана Наир Алиев.
Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим Агентство развития медиа разместило публикацию.
"Руководство и коллектив Агентства развития медиа Азербайджанской Республики глубоко скорбят по поводу кончины заслуженного журналиста Наира Алиева, выражают глубокие соболезнования семье покойного. Аллах рэхмет элесин!", - говорится в публикации.
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