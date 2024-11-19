В Баку затопило ателье по пошиву одежды, расположенное на улице Гусейнбала Алиева, 14, в Насиминском районе Баку.



Как сообщает Day.Аz, владелица ателье Чиляханум Микаилова заметила, что вода, заполнившая помещение, была теплой. Это свидетельствует о том, что она поступала из системы отопления.

Председатель районного жилищно-коммунального хозяйства Мирназир Алиев сообщил, что соответствующие органы были проинформированы о данном происшествии.



В ОАО "Азеристиликтеджхизат" заявили, что инцидент не относится к их области ответственности. Объединенная служба водоснабжения крупных городов также отметила, что водопровод их управления не проходит через это помещение.



Тем не менее, для устранения последствий затопления подключились сотрудники департамента "Суканал".



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