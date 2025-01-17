Тренер по боксу подвергся жестокому нападению

Рамиль Мамедзаде, председатель Сумгайытского отделения Общественного объединения "Азербайджанские патриоты" и тренер по боксу, стал жертвой нападения.

Как передает Day.Az, об этом он рассказал в интервью axar.az.

По словам Мамедзаде, конфликт начался с обычного видео, опубликованного в TikTok, но привел к серьезным последствиям. На записи был запечатлен его ученик во время тренировки с мастером спорта Рафаэлем Агаевым.

"Мне позвонил знакомый и потребовал, чтобы ученик удалил это видео из TikTok. В ролике не было ничего необычного, и Рафаэль Агаев не возражал против публикации", - пояснил тренер.

Однако звонки с аналогичным требованием поступили и самому ученику.

Позже Мамедзаде решил выяснить ситуацию и перезвонил человеку, который настаивал на удалении ролика. Разговор перерос в оскорбления и угрозы. Его пригласили на встречу в одном из районов Сумгайыта, которая закончилась дракой.

"После первого удара у меня сломалась челюсть, затем удар пришелся в висок. Даже когда я упал, он продолжал меня избивать. Вместе с человеком, который был рядом с ним, они оскорбляли меня", - рассказал тренер.

В результате нападения Мамедзаде получил серьезные травмы. Он перенес операцию, которая обошлась в 2 000 манатов, потерял 30% зрения и теперь страдает от постоянных головных болей.

Решив добиться справедливости, Мамедзаде обратился в правоохранительные органы. Нападавший был задержан, и теперь его судьбу решает закон.