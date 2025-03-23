https://news.day.az/society/1739352.html Сколько продлится дождливая и ветреная погода в Азербайджане? Дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до 25 марта. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, до этого времени на территории республики в отдельных местах ожидается усиление осадков, прогнозируются грозы и град, в горных районах выпадет мокрый снег и снег.
Сколько продлится дождливая и ветреная погода в Азербайджане?
Дождливая и ветреная погода в Азербайджане сохранится до 25 марта.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, до этого времени на территории республики в отдельных местах ожидается усиление осадков, прогнозируются грозы и град, в горных районах выпадет мокрый снег и снег.
Из-за дождливой погоды есть вероятность повышения уровня воды в реках, а также кратковременных селей на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа.
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