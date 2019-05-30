00:32

73-й минуте синие ведут в счёте - 4:1.

Четвёртый мяч в ворота "Арсенала" на 72-й минуте отправил нападающий "Челси" Эден Азар, который ранее успешно реализовал 11-метровый удар. Ассистентом в данном эпизоде выступил форвард синих Оливье Жиру, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

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00:29

3:1."Арсеналу" удалось сократить отставание в счёте в финальном матче Лиги Европы с "Челси".

На 69-й минуте Жоржиньо неудачно головой вынес мяч из своей штрафной прямо на Алекс Айуоби, а тот исполнил классный удар точно в дальний угол ворот Кепы Аррисабалага без шансов для того, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

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00:25

"Челси" забил третий мяч в ворота "Арсенала".

На 65й минуте Эден Азар реализовал пенальти, назначенный за фол Эйнсли Мэйтленд-Найлса на Оливье Жиру. Бельгиец развёл Петра Чеха и мяч по разным углам, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

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00:21

К 61-й минуте "синие" ведут в счёте - 2:0.

Второй мяч в ворота "канониров" на 60-й минуте отправил нападающий "Челси" Педро Родригес. Ассистентом в данном эпизоде выступил форвард "синих" Эден Азар. Напомним, первый гол в матче забил нападающий "Челси" Оливье Жиру, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

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30.05.2019

00:10

"Челси" открыл счёт в финальном матче Лиги Европы с "Арсеналом", который в эти минуты проходит в Баку на стадионе "Олимпийский".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, на 49-й минуте встречи форвард синих Оливье Жиру результативно пробил головой в правый от Петра Чеха угол после навеса с левого фланга от Эмерсона.

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29.05.2019

23:02

На Бакинском олимпийском стадионе в среду в 23:00 по местному времени стартовал финал Лиги Европы УЕФА между двумя английскими командами - "Арсеналом" и "Челси".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что Бакинский олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей.

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия).

Челси: Кепа Аррисабалага, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Эден Азар, Педро, Матео Ковачич, Оливье Жиру, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта (к), Давид Луис, Эмерсон Палмери.

Арсенал: Петр Чех, Сократис Папастатопулос, Лоран Косьельни (к), Александр Ляказетт, Месут Озил, Лукас Торрейра, Пьер-Эмерик Обамеянг, Энзли Мэйтленд-Найлс, Начо Монреаль, Сеад Колашинац, Гранит Джака.

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