Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым игроком Серии А. Рейтинг зарплат был размещен в La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, Роналду получает 31 миллион евро в год. Отмечается, что его зарплата оказалась выше, чем у СПАЛа, "Удинезе" (зарплатная ведомость обоих клубов составила 30 миллионов евро), "Брешии" (28 миллионов) и "Вероны" (25 миллионов).

На втором месте рейтинга также оказался футболист "Ювентуса" - защитник Маттейс де Лигт. Он зарабатывает восемь миллионов евро. На третьем месте расположился форвард "Интера" Ромелу Лукаку (7,5 миллиона евро).

Роналду перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" летом 2018-го. Трансфер обошелся туринцам в 100 миллионов евро. За четыре года контракта общий заработок португальца составит 120 миллионов евро.

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