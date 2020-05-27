Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В субботу профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного при возобновлении сезона. Инициативу поддержали 29 клубов лиги из 31.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.