https://news.day.az/sport/1238753.html Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд
Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд
Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В субботу профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного при возобновлении сезона. Инициативу поддержали 29 клубов лиги из 31.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
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