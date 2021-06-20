Азербайджанский борец одолел армянина, проигрывая 0:7 и стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец Фарид Бахышлы, принимающий участие в чемпионате Европы по греко-римской борьбе, в финальной схватке победил армянина Армена Сукиасяна и стал чемпионом Европы.

Как передает Day.Az, Фарид по ходу поединка уступал 0:7 Сукиасяну, но смог сравнять счет и одолеть противника.

Отметим, что у Азербайджана на нынешнем Евро 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.