Азербайджанец впервые примет участие на IRONMAN

В этом году чемпионат мира по триатлону IRONMAN (Железный человек), который проводится уже полвека, пройдет в США.

Спортсмены, участвующие в мировых чемпионатах, квалифицируются на чемпионат мира на основании своих результатов в других международных соревнованиях, проводимых в течение года, передает Day.Az.

Впервые нашу страну на чемпионате мира по триатлону 70.3 IRONMAN представит азербайджанский спортсмен Айдын Керимов. Триатлон IRONMAN считается самым тяжелым циклическим видом спорта на длинную дистанцию, он состоит из 3 этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 3,8 км, заезда на велосипеде на 180 км и марафонского забега на 42,2 км. В среднем такие расстояния преодолеваются за 10-15 часов.

Изначально начатый для поддержания здоровья, этот вид спорта со временем стал образом жизни Айдына, и в течение 3 лет он представлял нашу страну, участвуя в международных соревнованиях в разных странах.

В своих интервью Айдын Керимов неоднократно подчеркивал сложность совмещения семьи, работы и спорта с точки зрения времени и физических возможностей, однако он отметил, что эту проблему можно решить за счет правильного тайм-менеджмента.

Пока наши спортсмены защищали честь нашей страны на Олимпийских играх в Токио, другие спортсмены также успешно представляли нашу страну на других международных турнирах.

На недавнем соревновании IRONMAN в Эстонии 12 наших спортсменов, в том числе Айдын Керимов, с гордостью представляли нашу страну и вернулись домой с успешными результатами.

Желаем успехов каждому нашему спортсмену, который с гордостью представляет нашу страну на международных турнирах и поднимает наш флаг!