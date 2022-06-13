Две бронзы Азербайджана на Кубке мира по спортивной гимнастике

Команда Азербайджана по спортивной гимнастике завоевала две бронзовые награды на Кубке мира серии "Челлендж" в Осиеке (Хорватия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, вслед за Иваном Тихоновым, ставшим третьим на параллельных брусьях, в финале на кольцах смог отличиться Никита Симонов. Он примерил бронзу, и эта медаль стала для него не первой в сезоне.

Ранее он отличился на Кубке мира в Баку, заняв в этом виде программы третье место, а также стал победителем Кубка мира в Пловдиве, укротив кольца.

