https://news.day.az/sport/1470151.html Две бронзы Азербайджана на Кубке мира по спортивной гимнастике
Ранее он отличился на Кубке мира в Баку, заняв в этом виде программы третье место, а также стал победителем Кубка мира в Пловдиве, укротив кольца.
Две бронзы Азербайджана на Кубке мира по спортивной гимнастике
Команда Азербайджана по спортивной гимнастике завоевала две бронзовые награды на Кубке мира серии "Челлендж" в Осиеке (Хорватия).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, вслед за Иваном Тихоновым, ставшим третьим на параллельных брусьях, в финале на кольцах смог отличиться Никита Симонов. Он примерил бронзу, и эта медаль стала для него не первой в сезоне.
Ранее он отличился на Кубке мира в Баку, заняв в этом виде программы третье место, а также стал победителем Кубка мира в Пловдиве, укротив кольца.
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