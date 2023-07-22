Матч Карабах – Линкольн в топ-3 еврокубковой недели

Ответный матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским "Карабахом" и гибралтарским "Линкольном" (4:0, первая игра - 2:1) стал одним из самых посещаемых на этой еврокубковой неделе.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, согласно официальным данным, бакинский матч "Карабаха", прошедший на Олимпийском стадионе, посетили 19 453 зрителя. Это второй показатель в ответных матчах в рамках ЛЧ и третий в рамках нынешней еврокубковой недели.

Лидирует по этому показателю матч в рамках ЛЧ между израильским "Маккаби" (Хайфа) и мальтийским "Хамрун Спартанс" - 29 000 зрителей. Второе место на этой еврокубковой неделе за ответным матчем 1-го раунда квалификации Лиги конференций между боснийским "Сараево" грузинским "Торпедо" (Кутаиси) - 20 700.

