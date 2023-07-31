Зохра Агамирова вновь поднялась на пьедестал

Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала еще одну медаль на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду, сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Спортсменка завоевала серебряную награду за композицию с булавами. Ранее она заняла второе место в упражнении с обручем.

Напомним, что на XXX летней Универсиаде, которая прошла в 2019 году в Неаполе (Италия), азербайджанская грация завоевала две серебряные награды - в упражнении с булавами и в многоборье.