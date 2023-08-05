https://news.day.az/sport/1587002.html Чингиз Аллазов победил армянина и защитил титул чемпиона ONE
Чингиз Аллазов победил армянина и защитил титул чемпиона ONE
Чингиз Аллазов защитил титул чемпиона ONE в полулегком весе, победив Марата Григоряна в рамках главного боя турнира ONE Fight Night 13, передает Day.Az.
Поединок прошел на стадионе Люмпини в Бангкоке по правилам кикбоксинга и завершился победой Аллазова единогласным решением судей.
На счету Аллазова теперь 63 победы при 4 поражениях.
Ранее мы писали о том, что Чингиз Аллазов поделился мыслями о предстоящем бое с Маратом Григоряном.
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