Чингиз Аллазов победил армянина и защитил титул чемпиона ONE

Чингиз Аллазов защитил титул чемпиона ONE в полулегком весе, победив Марата Григоряна в рамках главного боя турнира ONE Fight Night 13, передает Day.Az.

Поединок прошел на стадионе Люмпини в Бангкоке по правилам кикбоксинга и завершился победой Аллазова единогласным решением судей.

На счету Аллазова теперь 63 победы при 4 поражениях.

Ранее мы писали о том, что Чингиз Аллазов поделился мыслями о предстоящем бое с Маратом Григоряном.