Азербайджанский пловец завоевал серебро на Международном фестивале в Екатеринбурге

Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал серебряную медаль на проходящем в Екатеринбурге Международном фестивале университетского спорта.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации плавания Азербайджана, спортсмен занял второе место в заплыве на дистанцию 200 метров баттерфляем, в котором приняли участие представители более чем 30 стран, уступив лишь россиянину Роману Шевлякову. Третье место занял еще один представитель России Дмитрий Новичков.

Пресс-служба федерации приводит слова главного тренера азербайджанской сборной по плаванию Рашада Абдуррахманова, который обратил внимание на большое число участников из России в связи с изменением правил Международного фестиваля университетского спорта: "В предыдущих соревнованиях к участию допускались только два пловца от страны по каждой дисциплине. В этом году правила изменились, и было принято решение об участии двух спортсменов от каждого вуза. Это значит, что Россию представляет больше пловцов. Поэтому конкуренция на Международном фестивале университетского спорта в этом году была очень напряженной. В столь сложных условиях борьбы Рамиль Велизаде смог завоевать серебряную медаль. Другая наша пловчиха, Фатима Алкеремова, дважды получала путевку в финал, но в тройку призеров не попала".

Отметим, что Международный фестиваль университетского спорта, который продлится до 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбурга. В соревнованиях студенты разных вузов из 36 стран испытывают силы в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений, из которых 54 - мужчины, 15 - женщины. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, таэквондо, мини-футбол (футзал), плавание, самбо.