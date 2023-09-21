Счастлива выступать на Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature".

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend участница соревнований 8-летняя спортсменка Айсель Мустафазаде.

"Впервые приехала в Нахчыван, город очень красивый. И Нахчыванский Олимпийский спортивный комплекс удобный, здесь хорошие условия. Рада, что у меня есть возможность выступать на турнире "Grace of Nature", где я могу показать все чему меня учили тренеры. Сегодня я представила упражнение с булавами, композицию выполнила хорошо", - отметила юная грация из Баку, представляющая Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике.

Юная спортсменка рассказала, что уже на протяжении пяти лет занимается художественной гимнастикой.

"Считаю, что художественная гимнастика самый красивый вид спорта. Мне нравится работать с предметами, учить новые элементы. Всегда с нетерпением жду тренировок, знаю, если буду много трудиться, обязательно добьюсь высоких результатов", - добавила она.

Отметим, что Международный турнир по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, проходит в Нахчыване 21-22 сентября.

На первом международном соревновании по художественной гимнастике, организованном в Нахчыване, участвуют около 250 гимнасток в четырех возрастных категориях, представляющие команды Азербайджана и Казахстана. В соревновании участвуют гимнастки из 20 клубов Баку и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.