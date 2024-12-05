Азербайджанские шахматисты сыграют в Нью-Йорке

Пятнадцать азербайджанских шахматистов заявились на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-31 декабря в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, после завершения дэд-лайна регистрации ФИДЕ обнародовала полный список участников.

В США сыграют Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Васиф Дурарбейли, Магомед Мурадлы, Вугар Расулов, Риад Самедов, Вугар Манафов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Зейнаб Мамедъярова и Тюркан Мамедъярова.

Чемпионат мира возглавит Магнус Карлсен (Норвегия), также в первой рейтинговой тройке Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).

У женщин во главе списка китаянки - Ю Венчжунь, Лей Тингже и Тань Жонгьи.