Открыт способ «обмануть» мозг и сделать тренировки легче
Ученые из Университета Монреаля обнаружили, что мозг можно "перепрограммировать" так, чтобы физическая нагрузка ощущалась легче, чем она есть на самом деле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science (JSHS), показало: перед тренировкой достаточно кратковременно стимулировать сухожилия вибрацией, чтобы снизить субъективное чувство усилия, притом что фактическая работа мышц возрастает.
В эксперименте участники крутили педали велотренажера дважды: после вибростимуляции ахилловых и коленных сухожилий и без нее. Когда вибрация предваряла тренировку, участники сохраняли ту же субъективную оценку нагрузки, но объективные показатели - мощность педалирования и частота сердечных сокращений - были значительно выше. Люди работали интенсивнее, не ощущая, что нагрузка увеличилась.
По словам авторов, вибрация изменяет сигналы от нейромышечных рецепторов и их передачу в спинной мозг и далее в кору. Это влияет на внутренние "датчики" движения и усилия, из-за чего мозг воспринимает задачу как менее энергоемкую. Такой эффект может помочь людям, которым тяжело начинать или поддерживать физическую активность: если упражнение кажется легче, мотивация заниматься возрастает.
Ученые подчеркивают, что метод пока изучен только на коротких нагрузках и в лабораторных условиях. Следующим шагом станут исследования мозговой активности во время вибростимуляции с использованием ЭЭГ и МРТ, а также тесты на длительных видах спорта. В перспективе такие технологии могут стать частью программ реабилитации и способов стимулирования регулярных тренировок у малоподвижных людей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре