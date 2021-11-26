В Грузии будут действовать два типа COVID-паспортов

Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране будет два "зеленых паспорта", один для внутреннего использования, где его получат люди, перенесшие коронавирусом, а чтобы уехать за границу, нужно, чтобы вирус был перенесен в течение последних шести месяцев и только после этого можно будет покинуть страну, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Как отметил Амиран Гамкрелидзе, основное предназначение зеленого паспорта - дать людям стимул вакцинироваться.

"Согласно сегодняшнему решению, существует два вида зеленых паспортов. Один для внутреннего потребления, где указано, что человек, если он когда-либо был инфицирован коронавирусом, может войти в ресторан, другое заведение. Но в международном масштабе, другим вопросом является QR-код, который будет проверяться на границе. Там считается только если коронавирус был перенесен в течение последних 6 месяцев", - заявил Гамкрелидзе.

По его словам, в больших торговых центрах хорошо контролируется температура, и показатель ношения маски самый лучший, поэтому на данном этапе зеленый паспорт не распространяется на большие торговые центры.

"Существует 24-часовой период для отражения тестов. Через 24 часа, думаю, все ответы будут отражены на портале. Сложный вопрос для тех, кого нет в базе, к сожалению, эти вопросы поступают к нам. Вопрос обсуждается с Минздравом, как решить этот вопрос. Мне ясно, что некоторые, возможно, перенесли коронавирус и об этом нигде не упоминается. Я не могу сказать вам, как это будет решаться на данный момент. Идет обсуждение и затем вопрос обсудят в Координационном совете", - сказал Амиран Гамкрелидзе.