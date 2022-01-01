Реконструированный парк «Низами Гянджеви» в объективе Лёкина

Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram прекрасными снимками из недавно открытого после капитального ремонта и реконструкции парка культуры и отдыха имени "Низами Гянджеви".

Представляем читателям эти фотографии: