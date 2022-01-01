https://news.day.az/tourism/1422494.html Реконструированный парк «Низами Гянджеви» в объективе Лёкина - ФОТО
Реконструированный парк «Низами Гянджеви» в объективе Лёкина - ФОТО
Талантливый азербайджанский фотограф Алексей Лёкин, известный в Сети под творческим псевдонимом Lyokin (Lyokin Photography), поделился на своей странице в Instagram прекрасными снимками из недавно открытого после капитального ремонта и реконструкции парка культуры и отдыха имени "Низами Гянджеви".
Представляем читателям эти фотографии:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре