Азербайджан признан одной из лучших стран для путешествий во время пандемии

Азербайджан признан одной из лучших стран для путешествий во время коронавирусной пандемии.

Как передает Day.Az, об этом говорится на официальном сайте Федерального центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

CDC поделило страны на 4 группы по степени риска заражения. Поскольку ситуация в связи с COVID-19 в Азербайджане имеет тенденцию к улучшению, наша страна вошла в список государств с первой степенью (наименьший риск заражения). В странах с таким уровнем за последние 28 дней должно быть зарегистрировано менее 50 новых случаев заражения на 100 000 жителей (более подробно можно ознакомиться здесь).

В список стран со второй степенью (средний риск заражения) входят государства с 50-100 случаями заражения на 100 000 жителей за последние 28 дней.

Согласно обновлённой системе CDC, в список стран с третьей степенью (высокий риск заражения) входят государства с более чем 100 случаями на 100 000 жителей за последние 28 дней.

Напомним, за последние сутки в Азербайджане выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 4 человека вылечились. За сутки не было выявлено ни одного случая смерти от COVID-19.