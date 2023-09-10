Туристка показала люксовое жилье с Airbnb на Бали и сравнила его с тюрьмой

Туристка приехала на Бали и забронировала люксовое жилье на сайте Airbnb, но квартира оказалась похожа на тюрьму. На ее историю обратило внимание издание The Daily Dot, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блогерша из Великобритании Хэтти Мортон (Hatty Morton) показала фотографии из квартиры на индонезийском курорте в TikTok и сравнила жилье с тюремной камерой. На снимках видны голые цементные стены и пол. В комнате нет мебели и декора, а в душе - вешалок и полотенец.

Для сравнения Мортон прикрепила фото квартиры, которые были размещены на сервисе бронирования. На них изображены те же помещения, но с белыми стенами, коврами и светильниками. Путешественница подчеркнула, что изучила отзывы перед бронированием и все они были хорошими.

Мортон заплатила за разочаровавшее ее жилье более 50 долларов в сутки. Она добавила, что в эту цену входили "бесплатные постельные клопы".

Ролик Мортон набрал более 1,1 миллиона просмотров. Пользователи посочувствовали туристке и предположили, что арендодатели прибегли к помощи искусственного интеллекта, чтобы улучшить снимки квартиры.