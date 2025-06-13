Мужчина решил объехать все страны мира из-за психического расстройства и установил рекорд

В борьбе с психическим расстройством мужчина решил объехать все страны мира и стал самым молодым рекордсменом.

Как передает Day.Az, о своих поездках турист рассказал CNN Travel.

Американец Кэмерон Мофид к апрелю 2025 года посетил все 195 стран, признанных ООН, и установил мировой рекорд по версии платформы NomadMania. Мужчина признался, что с детства боролся с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), которое толкнуло его на поездки.

"Туризм стал для меня способом справиться с трудностями. Сначала путешествия помогали сбежать от болезни, а затем стали формой исцеления", - сообщил житель США. Неопределенность во время туров позволила ему отпустить постоянный контроль над бытовыми ситуациями, который характерен для ОКР.

Мофид посетил около 100 стран во время многочисленных поездок по учебе и по работе в теннисной индустрии. Ему оставалось отправиться в ряд новых стран, в том числе небезопасных для жизни, например, в Йемен. В каждом месте он старался останавливаться на четыре дня и выбирал дешевые гостиницы, в которых иногда отсутствовали электричество и вода.

В возрасте 25 лет американец посетил последнюю страну в своем списке - ею стала Северная Корея. Путешественник принял участие в Пхеньянском международном марафоне. "Я стал самым молодым человеком, когда-либо посетившим каждую страну, и обогнал предыдущего рекордсмена на шесть недель", - отметил Мофид.