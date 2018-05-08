Семья енотов свалилась с потолка на диван американца - ВИДЕО

8 мая 2018 19:36

В гостиную жителя американского поселка Шеридан, штат Мичиган, свалилась семья енотов с потолка. На видео инцидента обратило внимание издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мать-енотиха растила пятерых детенышей на чердаке дома. Когда они немного подросли, штукатурка под ними провалилась, и они упали прямо на диван в гостиной. Ошеломленный хозяин немедленно вызвал пожарных, чтобы прогнать животных.

Во время спасательной операции енотиха вела себя агрессивно и прокусила перчатку одного из пожарных. В итоге ее удалось поймать и посадить в клетку к ее детенышам. Позже их выпустили на волю. Укушенный спасатель серьезно не пострадал, но был вынужден сдать анализы на бешенство.

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Семья енотов свалилась с потолка на диван американца

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