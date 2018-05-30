Бывалым сидельцам доподлинно известно одно из железных правил тюремных понятий - ничего не поднимать с пола в камере (равно как и в другом помещении МЛС). Наиболее строгие последователи данной условности не нагнутся и за свалившейся на землю кепкой (шапкой): упавшая вещь с этого момента раз и навсегда считается "нечистой", "зашкваренной". Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет читателям, почему в тюрьме ничего нельзя поднимать с пола.

Почему именно "зашквариться"?

Этимология слова "зашквар" и его производных до конца не ясна. Согласно "Словарю жаргона блатных преступников "Блатная музыка" (составитель С. М. Потапов, 1927 год), "шкваржа" - это любовница. Если добавить к этому значение слова "шкварки" (сильно пережаренные куски сала или мяса) и учесть, что диалектизм "зашквариться" воспринимается в определенной среде именно как процесс "опускания", низведения до статуса пассивного гомосексуалиста, то "кулинарно-сексуальная" версия происхождения данной лексической единицы-жаргонизма выглядит вполне приемлемой: своим, недопустимым с точки зрения тюремных понятий, поведением заключенный чрезмерно сильно "пережаривает" собственный статус. Более понятный для обывателя синоним жаргонизма "зашкваренный" в понятийном тюремном диалекте - "заминированный", то есть, по определению смертельно опасный, а потому неприкасаемый.

Нагнулся, значит, прогнулся

В главе "Подлянка" книги "Тюремная энциклопедия" ее автор Александр Кучинский, имеющий личный опыт пребывания в МЛС, пишет, что новичков-первоходов в тюрьме часто проверяют тем, что вынуждают поднять какую-либо вещь, брошенную ("уроненную") на пол. Это может быть одежда, полотенце или мыло. Примеры про мыло вообще стали классикой объяснения правил поведения при совершении подобных "подлянок". Истории с поднятием в банях (душевых) мыла всегда имели сексуальный подтекст, и наиболее предусмотрительные зеки зачастую на всякий случай брали с собой на помывку два куска. Кучинский утверждает, что сидельцу в тюрьме не только не следует поднимать брошенную вещь, что бы это ни было (мыло в том числе), а еще и желательно наступить на нее, потоптаться, вытереть о полотенце (одежду) ноги. Если же человек наклонился за предметом, то он, по тюремным понятиям, таким образом "прогнулся под изменчивый мир", показал, что смирился с чужой волей, готов к покорности. Правильное поведение в данном случае - придерживаться принципа "не я бросал, не мне и поднимать". Авторы издания "Как выжить в советской тюрьме" (1992 год) Валерий Абрамкин и Юрий Чижов, готовя книгу, в конце 80-х - начале 90-х годов опросили десятки человек, имевших опыт заключения, и на основе этих интервью составили свое исследование. В частности, один из интервьюированных рассказал им, как по понятиям следовало поступать с упавшими предметами в колониях общего и усиленного режима, где он отбывал сроки заключения. Сиделец вспоминал, что там осужденные вообще жили по принципу "что упало, то пропало" - к примеру, если вещь падала на землю, зеки ее больше не должны были трогать. Особой зоной подобной "неприкосновенности" считался плац, как по определению "зашкваренная" территория. И свалившуюся с головы зимнюю шапку не поднимали - "правильный" зек обязан был позабыть об этом "оскверненном" головном уборе. Повсеместно в МЛС "зашкваренным" считался человек, поднявший сигарету (окурок), валявшийся на полу в туалете (либо близ любого отхожего места) - это был потенциальный кандидат на зачисление в касту "обиженных" ("петухов").

Можно ли вообще что-то поднимать с пола в тюрьме?

Тут единого мнения не существует. Кто-то из зеков-"радикалов", свято соблюдающих тюремные понятия, утверждает, что если вещь упала, то она однозначно "зашкварена". А, к примеру, некто Федор Крестовый, автор сборника советов и рекомендаций "Как выжить в зоне. Советы бывалого арестанта" считает, что "надо смотреть по обстоятельствам". К примеру, упавшую на чистый, вдалеке от параши, пол пачку сигарет можно и поднять, обернув происшедшее в шутку - дескать, "упало на газету". Про пример с подобранной у туалета сигаретой Крестовый также упоминает - здесь, по его мнению, все однозначно: это по-любому серьезный "зашквар". У либерально настроенных зеков есть и способ "легального" поднятия мыла в бане - надо не нагибаться, а присесть на корточки. Но обязательно при этом повернуться лицом к остальным.

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