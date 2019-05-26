Святой и шарлатан, провидец и эротоман, целитель и дерзкий растлитель, божий человек и еретик, каких только "званий" не удостаивался Григорий Распутин. Бесчисленные мифы о его личной жизни и любовных похождениях настолько переплелись с реальными фактами, что отличить правду от вымысла почти нереально.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Женщины Распутина

Из исторических материалов, известно, что в 1917 году была созвана Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, занимавшаяся допросом дам, часто гостивших у Распутина. Какого же было удивление дознавателей когда, одна за другой женщины из предполагаемого гарема опровергли интимную связь с "русским Казановой".

Перед комиссией свидетельствовали вдова казачьего есаула Надежда Воскобойникова, артистки Белинг и Варварова, светские кокетки Трегубова и Лунц, Головина и Лохтина, писательницы Джанумова и Жуковская, княгини Долгорукова, Сана и Шаховская и многие другие дамы благородного происхождения. В один голос женщины утверждали, что состояли с "божьим человеком" только в платонических отношениях.

Не подтвердились слухи и о романе Григория Ефимовича с фрейлиной императрицы Анной Вырубовой, которую все считали его главной фавориткой. Отрицая свою связь с Распутиным, она попросила провести медицинское обследование, на котором выяснилось, что "бесстыдная развратница" была невинна.

Культуролог Вадим Руднев в сборнике "Правда о русской царской семье и темных силах" писал, что "амурные похождения Распутина не выходили из рамок ночных оргий с девицами легкого поведения и шансонетными певицами, а также иногда и с некоторыми из его просительниц. Что же касается его близости к дамам высшего общества, то в этом отношении никаких положительных материалов наблюдением и следствием добыто не было".

В книге "Распутин. Три демона последнего святого" Андрей Шляхов констатирует, что противники целителя, в частности лидер партии "октябристов" Михаил Родзянко, не оставляли попыток обвинить его не только в сладострастии, но и в многочисленных изнасилованиях и растлениях. Однако в реальности существовали всего три письменные жалобы подобного рода от Пепеляевой, Тимофеевой и Вишняковой, которые на проверку оказались сфабрикованными.

Российский историк Юрий Рассулин обращает внимание, на то, что, несмотря на уйму прописываемых Распутину любовниц, ни одна из женщин никогда не предъявляла ему незаконнорожденных детей.

Инициаторы травли

Публицист Олег Платонов обнаружил в рассекреченных архивах факты, свидетельствующие о том, что инициаторами травли провидца были члены Всемирной масонской организации, которые на ассамблее в Брюсселе решили через него опорочить императорскую фамилию. Вбрасывая в массы ложную информацию о многочисленных любовных похождениях Распутина, либеральная пресса не только очерняла его образ, но и бросала тень на монархию, помогая свершению планов революционных партий.

Среди лиц, причастных к кампании по компрометации Григория Ефимовича, Платонов называл Винавера, Амфитеатрова, Гессена, Маклакова, Долгоруковых, работавших в редакциях газет "Русское слово" и "Речь".

Благодаря их работе, к которой подключались антимонархисты Чхеидзе и Керенский, Джунковский и Рубинштейн к 1916 году большая часть населения страны видела в Распутине дьявола. Его считали виновным во всех бедах России и одурачившим легковерного императора Николая II, который поэтому перестал заботиться о благе своих подданных.

Обвинение в хлыстовстве

Масло в огонь подливали слухи о принадлежности Распутина к секте хлыстов. Через подконтрольные газеты эта информация продолжала распространяться даже после того как 1903, 1907 и 1912 годах Духовная консистория Русской православной церкви провела собственное расследование и не нашла подтверждений этому факту.

Появилась брошюра псевдоспециалиста по сектантству Михаила Новоселова с фальсифицированными данными на Григория Ефимовича, а также фальшивые письма его "жертв". Выдержки оттуда тиражировались в многочисленных подпольных изданиях и появлялись на страницах газеты "Голос Москвы", редактором которой был либерал-масон А. Гучков.

Основанием для обвинения в хлыстовстве являлся подтверждённый факт совместного мытья в бане Распутина с женщинами, который очень напоминал собой обычай сектантского радения с последующими оргиями. Однако профессор Громогласов, изучив вопрос, пришёл к выводу, что в Сибири коллективное купание являлось общепринятой практикой. Религиовед Фирсов заметил, что Распутин "был слишком независим и эгоцентричен", чтобы разделять их общинные идеи.

Публицист Борис Романов в работе "Правда и кривда о Распутине" заключал, что сибирский старец в определённый период времени всё-таки имел связь с хлыстами.

Однако до 1905-1907 годов он полностью отошёл от них и создал собственное учение, провозгласив, что в его теле "поселился святой дух", и он, проходя через череду мучений и постоянно укрощая свою плоть, достиг способности к целительству и пророчеству.

Но, по словам Романова, обладавший мощным либидо Распутин не мог полностью совладать с влечением к противоположному полу, и чтобы оправдать свою слабость, объявил себя избранным, вступая в сексуальный контакт с которым несчастная в браке или падшая женщина, могли избавиться от греховной похоти.

Переодетые в гражданскую одежду агенты охранки, постоянно следившие за Григорием Ефимовичем, неоднократно докладывали, о его странных похождениях к проституткам, которых он угощал вином, просил раздеться, осматривал их голые тела, а затем, не допуская сближения, удалялся, борясь с плотскими искушениями.

Бессильный бисексуальный

Альтернативную версию относительно распутства старца выдвинули психолог Александр Коцюбинский и историк Даниил Коцюбинский. В своей работе "Григорий Распутин: тайный и явный" они приводят факты, свидетельствующие о его бисексуальных наклонностях.

Основываясь якобы на неизданном дневнике Распутина, они утверждают, что прозорливец намеренно распространял молву о своих любовных похождениях. Цеью этих слухов было частое сексуальное бессилие и интерес к представителям собственного пола.

Авторы книги приводят слова иеромонаха Илиодора, который был лично знаком с Распутиным и делил всех его пассий на четыре когорты: первую составляли те, кого он только целовал, вторую - мыл, третью - избавлял от дьявольского влияния, а в немногочисленную четвёртую группу входили избранные, с которыми он имел интимные отношения.

Подсмотрев однажды за сибирским старцем, Илиодор увидел, как тот, используя всевозможные эротические ласки, крайне будоражил барышень, но в самый пикантный момент наделял их целомудренным поцелуем и не доводил дело до соития. Вместо этого они вместе становились на колени и начинали замаливать греховную похотливость.

О неспособности Распутина на акт любви писал в книге "Романовы. Блеск и закат царской династии" британский историк С. Монтефиоре.

Коцюбинские, развивая тему бисексуальных наклонностей Распутина, приводят слова провидца, любившего говорить, что он лечит известным способом "не только самок, но и самцов". Кроме того, они выдвигают версию, что единственным смертным, сумевшим достучаться до сердца Распутина, был красавец Феликс Юсупов, по иронии судьбы, ставший его убийцей.