Без огурцов и помидоров невозможно представить ни одно лето на даче, когда срываешь овощи прямо с грядки и немедленно делаешь самый летний салат. Однако в последнее время все чаще можно услышать мнение, что огурцы и помидоры нельзя есть в один прием.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Сторонники раздельного питания уверяют, что помидор относится к кислотным продуктам, а огурец - к щелочным, в результате их взаимодействия образуется соль, которую придется выводить почкам. А это лишняя нагрузка!

Второй аргумент - усвоение витамина С. В помидорах содержится аскорбиновая кислота, а в огурцах - вещество аскорбиназа, которое разрушает аскорбиновую кислоту. Если огурцы сочетать с помидорами, то о получении витамина С из можно забыть.

Однако у этих теорий есть опровержение. Огурцы примерно на 95-98% состоят из воды, это значит, что они никак не могут давать щелочную реакцию, а являются pH-нейтральными. В этом легко убедиться если капнуть на огурец спиртовой раствор фенолфталеина - красителя, который часто применяется на лабораторных работах в школе. В щелочной среде фенолфталеин становится малиновым, но на огурце он никак себя не проявляет. Это значит, что при взаимодействии огурца с помидором не будут образовываться те самые соли, которые могут нагрузить почки.

Аскорбиназа содержится во многих овощах, чем дольше хранится овощ, тем больше в нем накапливается этого вещества. Витамин С, или аскорбиновая кислота, окисляется не только под ее действием, но и просто на воздухе. Когда мы разрезаем помидор, аскорбиновая кислота взаимодействует с кислородом из воздуха, а в результате образуется дегидроаскорбиновая кислота - тот же витамин С, только окисленный. То есть витамин С из помидоров окислится в любом случае, вне зависимости от присутствия огурцов.

Поэтому есть огурцы и помидоры по отдельности или в салате - дело вкуса. И в том, и другом случае организм получит свою пользу.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!